Мишустин заявил о переломном моменте в ситуации с коронавирусом

Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что наступает переломный момент в ситуации с коронавирусом, и ситуация дальше будет улучшаться. Об этом пишет РИА «Новости».

«Началась масштабная вакцинация, которая должна создать полноценную защиту от этой болезни, и по мере формирования общего иммунитета в прошлое начнут уходить опасения, которые сдерживали экономическое развитие и торговлю», — отметил Мишустин.

По его словам, многие страны в настоящий момент пытаются понять, каким будет мир после коронавируса, и ответ на этот вопрос определит долгосрочные стратегии в экономике и социальных программах.

В мире с начала пандемии зарегистрировано 92 млн заболевших, 65 млн выздоровели, больше 1,9 млн человек скончались. В России выявили уже 3,4 млн человек с COVID-19.

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