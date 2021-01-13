Пять человек погибли при пожаре в жилом доме в Хабаровске

Пять человек погибли в результате пожара в жилом доме в Хабаровске, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

Пожар произошел в многоквартирном доме, расположенном по адресу ул. Белорусская 2, указано в сообщении.

По данным источника, в числе погибших — двое детей. Другие подробности инцидента на данный момент не приводятся.

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