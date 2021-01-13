Пять человек погибли при пожаре в жилом доме в Хабаровске
Полина Рутковская
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Пять человек погибли в результате пожара в жилом доме в Хабаровске, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.
Пожар произошел в многоквартирном доме, расположенном по адресу ул. Белорусская 2, указано в сообщении.
По данным источника, в числе погибших — двое детей. Другие подробности инцидента на данный момент не приводятся.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Восемь человек погибли: кто виноват в пожаре в Екатеринбурге
— Женщина и пять детей попали в реанимацию после пожара под Новосибирском