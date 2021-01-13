Венесуэла зарегистрировала вакцину «Спутник V»

Венесуэла зарегистрировала российскую вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник V». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

«РФПИ объявляет о регистрации российской вакцины против коронавируса «Спутник V» Министерством здравоохранения Боливарианской Республики Венесуэла», — указано в сообщении.

Регистрация препарата состоялась в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization). По аналогичной схеме «Спутник V» ранее был зарегистрирован в Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире и Палестине. Российский препарат также зарегистрирован в Белоруссии.

Отмечается, что поставки вакцины будут осуществлены при участии международных партнеров РФПИ в Индии, Китае, Южной Корее и других странах.

Гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что ожидает новых партнерств по вакцине со странами Латинской Америки в ближайшие недели.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V».

Подробнее — на официальном сайте российской вакцины от коронавируса.

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