СМИ показали кадры спящих нацгвардейцев, направленных для охраны Капитолия

Спустя неделю после штурма Капитолия в Вашингтоне и за неделю до инаугурации избранного президента США Джо Байдена официальные лица страны готовятся к возможным беспорядкам, в связи с этим в конгресс были направлены нацгвардейцы для охраны здания. Об этом информирует газета New York Times.

Палата представителей США в среду, 13 января, приступила к рассмотрению вопроса об импичменте действующему президенту страны Дональду Трампу, в связи с чем в конгресс было направлено дополнительно более 6 тысяч гвардейцев.

Штатный фотограф издания в Вашингтоне Эрин Шафф опубликовала на своей странице в Twitter снимок с изображением спящих силовиков, направленных для охраны Капитолия.

«Сегодня утром в Капитолии, отсюда спикер Пелоси обычно проходит в свой кабинет», — написала фотограф под постом.

6 января сторонники действующего президента США Дональда Трампа штурмовали здание Конгресса США, прервав заседание, на котором парламент должен был утвердить итоги минувших выборов.

В результате произошедшего погибли пять человек. После массовых беспорядков в Вашингтоне глава комитета палаты представителей по судебным делам Джерри Надлер предложил объявить импичмент Трампу в упрощенном порядке.

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