Под Кировом задержали руководителя школы бокса, выстрелившего в тренера

Руководитель школы бокса в Кирово-Чепецке в Кировской области выстрелил из огнестрельного оружия в живот тренера другого спортклуба во время ссоры. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на следственное управлении СК по региону.

Согласно информации следствия, днем 13 января 47-летний Алексей Толпыгин, будучи в помещении одного из спортивных клубов, выстрел из имеющегося при нем пистолета в своего знакомого Анатолия Скрябина. Раненного в брюшную полость мужчину госпитализировали.

Толпыгина задержали, в настоящее время его допрашивают. Следователи устанавливают мотивы произошедшего.

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