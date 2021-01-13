Путин считает российскую вакцину лучшей в мире

Президент России Владимир Путин считает вакцину «Спутник V» лучшей в мире, пишет РИА «Новости».

«Вакцина российская — это совершенно уже очевидно, мы и раньше так считали, а сейчас это практика показывает — она, я думаю, вообще самая лучшая в мире», — сказал Путин.

Президент также подчеркнул, что Россия перевыполнила план по производству вакцины.

Россия была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

В мире с начала пандемии зарегистрировано 92 млн заболевших, 65 млн выздоровели, больше 1,9 млн человек скончались. В России выявили уже 3,4 млн человек с COVID-19.

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