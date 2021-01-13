РБК: ФСИН потребовала изменить условный срок Навального на реальный

ФСИН обвинила основателя ФБК Алексея Навального в уклонении от контроля уголовно-исполнительной инспекции, сообщает РБК.

В системе Симоновского районного суда Москвы появилось дело об отмене условного срока для Навального, пишет издание со ссылкой на данные картотеки суда.

В свою очередь Навальный заявил на своей странице в Twitter, что новое дело зарегистрировано после обращения ФСИН, у которой возникли претензии к исполнению блогером правил условного осуждения в декабре 2020 года, за день до истечения срока наказания.

Навальный был осужден по делу «Ив Роше» в декабре 2014 года на три с половиной года условно. Срок был продлен в 2017 году и истек в 2018 году. Испытательный срок составил пять лет, до конца 2019 года, позже его продлили еще на год — до 30 декабря 2020 года.

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