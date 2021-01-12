WSJ: у прибывающих в США будут требовать данные о том, что они не заражены COVID-19

Власти США, как ожидается, будут требовать от прибывающих в страну лиц до посадки в самолет предоставлять данные о том, что их тест на заражение коронавирусной инфекцией нового типа является отрицательным, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Как рассказали собеседники газеты, данное требование будет распространяться на «всех пассажиров международных авиалиний», включая граждан США. Такое правило могут ввести уже 26 января, сообщил один из источников.

Соответствующий приказ на протяжении нескольких недель обсуждали представители различных американских ведомств и федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний США. Аналогичное требование в США уже введено для прибывших в страну из Великобритании, указало издание.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в США выявили свыше 22,6 млн случаев COVID-19, скончались более 377 тысяч пациентов.

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