Нидерланды продлили карантин до 9 февраля, сообщил премьер-министр страны Марк Рютте. Об этом пишет РИА «Новости».

«Нам пришлось принять решение о продлении локдауна на три недели, до вторника, 9 февраля», — сказал Рютте.

Власти ввели карантин 15 декабря. Предполагалось, что он будет действовать до 19 января. В стране закрыты все магазины, за исключением продуктовых. Также не работают кафе, музеи, театры, сауны, фитнес-центры и салоны красоты. В Нидерландах коронавирусом заразились 878 263, скончался 12 411 человек.

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