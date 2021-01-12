Pfizer может подать заявку на регистрацию вакцины в России

Компания Pfizer может подать заявку, чтобы зарегистрировать вакцину от коронавируса в России. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

«Pfizer рассматривает возможность подачи заявки на регистрацию вакцины-кандидата против COVID-19 в Российской Федерации», — сообщили в компании.

Подчеркивается, что производитель продолжает сотрудничать с международными организациями и правительствами государств, чтобы предоставить доступ к вакцине нуждающимся группам населения.

В мире с начала пандемии зарегистрировано 91 млн заболевших, 65 млн выздоровели, больше 1,9 млн человек скончались. В России выявили уже 3,4 млн человек с COVID-19.

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