Pfizer рассказала, на каких условиях поставит вакцину от COVID-19 в Россию
Поставки вакцины от коронавируса Pfizer-BioNTec возможны только при наличии соглашений на государственном уровне. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу Pfizer.
В компании отметили, что понимают желание людей как можно скорее получить вакцину от новой инфекции.
Однако препарат не будут поставлять по запросам частных лиц и компаний.
В Pfizer подчеркнули, что будут работать с властями других стран и международными организациями, чтобы осуществить поставки Pfizer-BioNTech от COVID-19 максимально быстро.
До этого «Интерфакс» со ссылкой на источники сообщил, что Россия не планирует на государственном уровне закупать вакцину от коронавируса, разработанную компаниями Pfizer и BioNTech, в 2021 году.
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