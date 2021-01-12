Более 200 тысяч россиян с COVID-19 находятся в больницах
В российских больницах находятся 215 тысяч пациентов с новой коронавирусной инфекцией, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
Об этом он рассказал в ходе заседания президиума координационного совета по борьбе с распространением вируса, трансляцию ведет телеканал «Россия 24».
По словам Мурашко, на данный момент в стране свободно 23% коек для пациентов с COVID-19.
За все время пандемии в России зафиксировано более 3,4 млн случаев заражения коронавирусом, скончались более 62 тысяч заразившихся.
Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V».
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