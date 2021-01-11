Россияне рассказали о любимом виде отдыха зимой

Россияне назвали свой любимый вид отдыха зимой. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на опрос онлайн-сервиса Туту.ру.

Исследование было проведено среди 1732 пользователей. Так, 25% россиян любят гулять по зимнему городу или лесу.

Еще 24% получают радость от активного отдыха — катания на коньках, лыжах, санках.

Каждый пятый опрошенный признался, что предпочитает «лежать на диване» и «ничего не делать». Для 13% самый приятный досуг зимой — просмотр фильмов и сериалов.

Каждый десятый респондент связывает зимний отдых с гастрономией, еще 6% ходят в гости к друзьям и родственникам, а 2% играют в снежки и лепят снеговиков.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— «С ленью не нужно бороться»: как научиться правильно отдыхать

— Россияне рассказали, куда поедут на новогодние праздники