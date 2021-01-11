В ВОЗ назвали наиболее вероятный источник COVID-19

Представительница направляющейся в Китай международной группы экспертов Всемирной организации здравоохранения Марион Купманс заявила, что места скопления летучих мышей являются наиболее вероятным источником происхождения COVID-19. Об этом сообщает CGTN.

«Конечно, есть версии относительно того, откуда появился вирус, вероятнее всего это резервуары летучих мышей», — сказала Купманс.

Как сообщалось, делегация экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) отправится в КНР для того, чтобы выяснить причины возникновения коронавируса. Специалисты прибудут в страну 14 января.

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