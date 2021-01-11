Вильфанд предупредил москвичей об опасной погодной аномалии

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о погоде в столице на предстоящей неделе, передает «Вечерняя Москва».

«Нас ждут трескучие морозы», — сказал синоптик.

По его данным, в понедельник, 11 января, днем будет -11°С...-9°С, ночью — -19°С...-17°С, во вторник, 12 января — -13°С...-11°С днем и -23°С...-18°С ночью, в среду, 13 января — -19°С...-14°С днем и -21°С...-16°С ночью.

В четверг, 14 января, ожидается -18°С...-13°С днем и -17°С...-12°С ночью, в пятницу, 15 января — -15°С...-10°С днем и -18°С...-13°С ночью, в субботу, 16 января — -17°С...-12°С.

«Не просто зимняя, а суровая зимняя погода. Это называется опасным явлением погоды. Аномально холодная погода», — отметил Вильфанд.

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