Попова: говорить о стабилизации ситуации с коронавирусом рано
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что говорить о стабилизации ситуации с коронавирусом в России пока рано, хотя положительная динамика наблюдается. Об этом пишет РИА «Новости».
«Говорить о стабилизации, конечно же, еще рано», — сказала Попова.
Она подчеркнула, что в то же время число ежедневно выявляемых случаев в первой декаде 2021 года снизилось на 12%.
В мире с начала пандемии зарегистрировано 90 млн заболевших, 64 млн выздоровели, больше 1,9 млн человек скончались. В России выявили уже 3,4 млн человек с COVID-19.
Россия была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».
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