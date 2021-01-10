В Японии выявили четыре случая заражения новым штаммом COVID-19 из Бразилии

Новый вариант коронавируса был обнаружен в Японии у четырех путешественников из Бразилии, сообщает Reuters со ссылкой на Минздрав Японии.

Новый вариант отличается от обнаруженных в Великобритании и Южной Африке, хотя все три типа имеют общие мутации, рассказал глава Национального института инфекционных заболеваний Такаджи Вакита.

«Я так понимаю, что был обнаружен новый вариант, который отличается от британских и южноафриканских», — сказал Вакита на брифинге министерства.

По словам представителя министерства здравоохранения, изучаются характеристики нового варианта, например, насколько эффективными могут быть вакцины против него и насколько серьезными могут быть его симптомы.

По данным университета Джонса Хопкинса, коронавирус выявлен у 89,7 млн человек по всему миру. Из них умерли 1,9 млн пациентов, выздоровели почти 50 млн человек.

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