Города Пакистана остались без света

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В городах Пакистана произошло масштабное отключение электричества, сообщило издание Dawn.

Без света остались города Карачи, Исламабад, Лахор, Мултан, Касур и другие поселения.

Власти заявили, что выясняют причины аварии.

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