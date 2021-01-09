В Канаде нашли южноафриканский штамм коронавируса

В Канаде нашли первый случай заражения южноафриканским штаммом коронавируса, сообщила главный санитарный врач провинции Альберта Данни Хиншо. Об этом пишет «Интерфакс».

«Человек находится на карантине — и пока нет данных о том, что вирус инфицировал других людей», — рассказала главный санврач.

Она отметила, что штамм обнаружен у человека, недавно вернувшегося из путешествия.

В мире с начала пандемии зарегистрировано 89 млн заболевших, 64 млн выздоровели, больше 1,9 млн человек скончались. В России выявили уже 3,3 млн человек с COVID-19.

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