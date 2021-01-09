В мире за сутки коронавирусом заразились почти 800 тысяч человек

В мире за сутки коронавирусом заразились 799 тысяч человек, что увеличивает общее число выявленных случаев до 87,58 миллиона. Об этом сообщила Всемирная организация здравоохранения.

55% новых случаев выявили в Северной и Южной Америке (441 723), на втором месте — регион Европы (273 942), на третьем — Африка (30 961).

За сутки также скончались 15,4 тысячи, с начала пандемии — 1,9 миллиона пациентов.

Больше всего подтвержденных случаев в США (21 447 670). Далее следуют Индия (10 413 417), Бразилия (7 961 673) и Россия (3 379 103).

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