В Германии больше полумиллиона человек привились от коронавируса вакциной Pfizer/BioNTech. Об этом сообщил министр здравоохранения страны Йенс Шпан, пишет ТАСС.

«До вчерашнего дня были привиты более 500 тыс. человек в Германии», — сказал Шпан.

Он подчеркнул, что «постепенно все работает лучше и лучше».

Вакцинация в Германии началась 27 декабря. Всего в ФРГ коронавирусом заразились 1,9 миллиона, выздоровели 1,5 миллиона, погибли 40 тысяч человек.

В мире с начала пандемии зарегистрировано 89 млн заболевших, 64 млн выздоровели, больше 1,9 млн человек скончались. В России выявили уже 3,3 млн человек с COVID-19.

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