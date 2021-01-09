Власти назвали число пассажиров на борту упавшего близ Джакарты самолета

На борту потерпевшего крушение пассажирского самолета индонезийской авиакомпании Sriwijaya Air находились 65 человек, сообщает портал Detik со ссылкой на министра транспорта Индонезии Буди Кариа Сумади.

Среди них было 53 пассажира, в том числе 10 детей, а также 12 членов экипажа.

Ранее сообщалось, что Boeing 737-500 упал в субботу, 9 января, в Яванское море близ Джакарты, в районе острова Лаки.

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