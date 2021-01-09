Почти двести горняков эвакуируют на шахте в Кемеровской области из-за пожара
Анна Светлова
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Почти 200 горняков вывозят из шахты «Шерегешская» в Таштагольском районе Кемеровской области из-за пожара. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах региона.
Отмечается, что огонь затронул саму шахту.
По предварительным данным, никто не пострадал. В общей сложности были эвакуированы 188 человек.
Других подробностей не приводится.
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