Юрист рассказал, кому грозит штраф за выращивание картофеля

Садоводу грозит штраф до 500 рублей при выращивании культуры из «нелегальных» семян картофеля. Об этом рассказал юрист Егор Редин, передает ФАН.

По его словам, согласно российскому законодательству гражданам можно приобретать лишь посевной материал, выращенный специально для посадки.

При этом юрист отметил, что штраф могут получить лишь те, кто выращивает «нелегальный» картофель на продажу. Это касается торговых сетей. Тем людям, которые выращивают культуру для личного использования, санкции не грозят.

Он также обратил внимание на то, что вряд ли власти будут проверять происхождение семян картошки у продавцов на рынке.