Спасенным из-под лавины в Норильске оказался подросток
Подросток 15 лет, а не молодая женщина оказался спасенным из-под снежной лавины на горнолыжном курорте под Норильском, уточнил информацию начальник управления по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Норильска Евгений Панферов. Об этом он сказал в эфире телеканала «Россия-24».
Ранее Панферов сообщал, что у спасенного из под снежных завалов человека имеются множественные переломы и обширное обморожение.
Он также отметил, что возможное местонахождение людей под лавиной примерно определено.
В пресс-службе МЧС агентству подтвердили, что был спасен подросток.
Ранее стало известно, что на горнолыжном курорте в Красноярском крае снежная лавина обрушилась на четыре домика, под снежной массой оказались четыре человека.
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