Число жертв COVID-19 в Бразилии превысило 200 тысяч

Число жертв новой коронавирусной инфекции в Бразилии превысило 200 тысяч, сообщает министерство здравоохранения страны.

По данным минздрава, общее число летальных исходов COVID-19 в Бразилии составляет 200 498.

Бразилия занимает третье место в мире после США и Индии по числу случаев заражения коронавирусом. За все время пандемии в стране выявлено более 7,9 млн случаев COVID-19.

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