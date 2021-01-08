Число жертв COVID-19 в Бразилии превысило 200 тысяч
Полина Рутковская
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Число жертв новой коронавирусной инфекции в Бразилии превысило 200 тысяч, сообщает министерство здравоохранения страны.
По данным минздрава, общее число летальных исходов COVID-19 в Бразилии составляет 200 498.
Бразилия занимает третье место в мире после США и Индии по числу случаев заражения коронавирусом. За все время пандемии в стране выявлено более 7,9 млн случаев COVID-19.
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