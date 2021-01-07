В Испании число заражений коронавирусом превысило два миллиона
Карина Казанцева
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В Испании число заражений коронавирусом превысило два миллиона, пишет минздрав страны.
В Испании с начала эпидемии скончались 1,7 тысячи человек, из них за неделю – 530.
В стране действует режим повышенной готовности, ограничено передвижение и введен комендантский час. Вакцинация началась 27 декабря.
В мире с начала пандемии зарегистрировано 87 млн заболевших, 63 млн выздоровели, больше 1,8 млн человек скончались. В России выявили уже 3,3 млн человек с COVID-19.
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