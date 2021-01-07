Стрелявший в женщину в Капитолии полицейский отправлен в отпуск

Полицейский, выстреливший в женщину в американском Капитолии в Вашингтоне, отправлен в отпуск до конца расследования. Об этом сообщил лава полиции Капитолия (ПК) Стивен Сунд, пишет РИА «Новости».

«В соответствии с регламентом ПК США сотрудник ПК США был отправлен в административный отпуск, его полицейские полномочия были приостановлены до получения результатов совместного расследования Департамента столичной полиции и ПК США», — говорится в заявлении.

6 января сторонники действующего президента США Дональда Трампа штурмовали здание Конгресса США, прервав заседание, которое должно было утвердить итоги минувших выборов. По некоторым данным, в результате протестов в Вашингтоне погибли четыре человека. Кроме того, телеканал СNN cообщил о не менее 20 задержанных протестующих. Мэр Вашингтона Мюриэл Баузер распорядилась ввести комендантский час.

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