Главу Минздрава Латвии отправили в отставку

Главу Минздрава Латвии Илзе Винькеле отправили в отставку из-за отсутствия четкого плана вакцинации населения от коронавируса, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства республики.

Премьер-министр страны Кришьянис Кариньш подписал распоряжение об освобождении Винькеле от занимаемой должности, сообщили в пресс-службе.

В конце ноября Минздрав Латвии заявил о серьезной ситуации с COVID-19, в связи с чем в стране объявлен режим чрезвычайного положения.

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