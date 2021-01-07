Диетолог дала советы соблюдающим Рождественский пост
Врач-диетолог, гастроэнтеролог Марина Хорол рассказала, какие правила стоит соблюдать россиянам после окончания Рождественского поста, передает RT.
«Надо помнить, что пост — это не диета, что это больше философская сторона, и выходить из него тоже надо с умом, а не бросаясь на всё, что ты видишь на столе», — сказала Хорол. Она призвала делать постепенный выход из поста: сначала есть маленькими порциями и нежирную пищу.
Врач пояснила, что если сразу начать потреблять большие объемы неправильно приготовленной пищи, то это может вызвать гастрит или неадекватную реакцию поджелудочной железы.
Питание должно быть дробным, а различные продукты нужно включать в рацион поэтапно, отметила диетолог.
Она рекомендовала сразу после окончания поста есть отварную еду, либо приготовленную на пару, а также сократить потребление жареного и острого. Особенно специалист посоветовала не есть сразу после поста жареные мясо и рыбу.
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