ТАСС: шесть человек пострадали и один погиб при обвале льда на Камчатке

По предварительным данным, как минимум шесть человек пострадали при обрушении ледяной глыбы в районе Вилючинского водопада в Камчатском крае. Об этом ТАСС сообщили очевидцы произошедшего.

Как рассказали собеседники агентства, от обрушения глыбы пострадали шесть человек, четверым удалось выбраться из-под завалов, один человек погиб, а еще один находится в тяжелом состоянии.

Ранее сообщалось, что на Вилючинском водопаде на Камчатке произошло обрушение льда, под завалом находятся люди.

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