Полиция будет задерживать нарушителей комендантского часа в Вашингтоне

Полицейские будут задерживать лиц, которые нарушают комендантский час. Об этом сообщил начальник городской полиции Роберт Конти.

Как сообщалось, комендантский час был объявлен в столице США с 18.00 по местному времени (02.00 мск).

«Мы рекомендуем всем, кто не задействован в необходимой деятельности, покинуть улицы и соблюдать комендантский час», — сказал Конти.

Он отметил, что если полиция обнаружит человека, нарушающего комендантский час, она будет вынуждена принять меры. По словам Конти, нарушители будут подлежать задержанию.

6 января сторонники действующего президента США Дональда Трампа ворвались в Капитолий, прервав заседание Сената и Палаты представителей, которое должно было утвердить итоги минувших выборов. В полиции сообщили, что взрослая женщина, получившая огнестрельное ранение в ходе беспорядков в Капитолии, умерла. Мэр Вашингтона Мюриэл Баузер распорядилась ввести комендантский час.

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