CNN: не менее 20 человек задержали во время беспорядков у Капитолия

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После беспорядков у комплекса зданий конгресса США в Вашингтоне было задержано 20 человек, передает CNN.

Как стало известно, их задержала полиция Капитолия.

Телеканал сообщает, что были замечены примерно 20 человек в пластиковых наручниках, которых сажали в фургон полиции Капитолия, после того как их вывели из здания сената Russel.

6 января сторонники действующего президента США Дональда Трампа ворвались в Капитолий, прервав заседание Сената и Палаты представителей, которое должно было утвердить итоги минувших выборов. В полиции сообщили, что взрослая женщина, получившая огнестрельное ранение в ходе беспорядков в Капитолии, умерла. Мэр Вашингтона Мюриэл Баузер распорядилась ввести комендантский час.

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