Президент России Владимир Путин поздравил россиян с Рождеством во время посещения церкви Николы на острове Липне в Новгородской области, передает РИА «Новости».

«Любовь Господа к человеку заключается не в том, что он выполняет все наши просьбы и пожелания, а в том, что позволяет молиться за него и за нас и надежды на лучшее», — сказал российский лидер.

Глава государства отметил, что «эта надежда, а порой ожидание чуда» и является «той самой звездой, которая освещает наш жизненный путь и поддерживает на самых сложных этапах».

«С праздником! С Рождеством!» — цитирует агентство Путина.

Ранее сообщалось, что Путин посетит рождественскую службу в церкви Николы на Липне, расположенной в Новгородской области.

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