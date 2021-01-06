WP: Пентагон отказался отправить национальную гвардию к Капитолию

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Пентагон отказал мэру Вашингтона Мюриэл Боузер и не стал отправлять силы национальной гвардии к Капитолию. Об этом пишет The Washington Post.

«Источник сообщил мне, что министерство обороны только что отклонило запрос чиновников Вашингтона о развертывании Национальной гвардии на Капитолии», — приводятся слова корреспондента Алекса Хортона.

Ранее стало известно, что сторонники действующего президента США Дональда Трампа, требующие пересмотреть результаты выборов, ворвались в Капитолий. При это Трамп призвал их в Twitter «оставаться мирными».

Трамп по-прежнему не признает поражение на выборах президента. Тем не менее за Байдена отдали голоса 306 выборщиков, а за Трампа – 232. Инаугурация избранного президента намечена на 20 января.

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