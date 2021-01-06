Тихановская переболела коронавирусом
Карина Казанцева
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Кандидат на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская переболела коронавирусом. Об этом сообщила пресс-секретарь политика Анна Красулина, пишет РИА «Новости».
«Светлана переболела коронавирусом, перенесла инфекцию в достаточно легкой форме», — сказала Красулина.
Она добавила, что сейчас Тихановская чувствует себя хорошо и приступает к работе.
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