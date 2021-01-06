В Минздраве сообщили об основных задачах утвержденного Путиным фонда «Круг добра»

Президент России Владимир Путин подписал указ о создании фонда поддержки детей с тяжелыми и хроническими заболеваниями «Круг добра». Наполняться он будет за счет налогов на доходы для физических лиц свыше 5 млн рублей в год. Фонд сможет решать вопросы по лечению незарегистрированными и дорогостоящими препаратами, сообщил главный внештатный специалист детский онколог-гематолог Министерства здравоохранения РФ Александр Румянцев.

«Для некоторых видов редких заболеваний существуют инновационные методы лечения, однако есть проблема доступа к лекарствам, которые появляются на мировом рынке — их регистрация в РФ идет сложно и долго. Создание фонда решает эту проблему и позволяет оперативно закупать такие лекарства», — рассказал он «Газете.Ru».

Кроме того, продолжает эксперт, очень высокая стоимость лекарств не позволяет больным и их семьям самостоятельно их закупать.

«Сейчас же на их закупку выделено около 60 млрд рублей, а это очень существенная сумма», — заключил Румянцев.