Европейский регулятор одобрил применение вакцины Moderna в ЕC

Европейское агентство лекарственных средств (EMA) одобрило использование вакцины от коронавируса нового типа компании Moderna на территории Европейского союза, сообщается на сайте регулятора.

«Комитет EMA по лекарствам для человека тщательно оценил данные о качестве, безопасности и эффективности вакцины и на основе консенсуса рекомендовал Европейской Комиссии выдать формальное условное разрешение», – указано в сообщении.

Ранее в Евросоюзе была одобрена вакцина от коронавируса, разработанная компаниями Pfizer и BioNTech.

За все время пандемии COVID-19 в мире выявлено более 86 млн случаев заражения, более 1,8 млн заболевших скончались.

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