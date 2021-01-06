Около 35 тысяч человек в Дагестане остались без электричества из-за сильного ветра

В Дагестане около 35 тысяч человек остались без электроснабжения из-за непогоды, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Минэнерго РФ.

Как отмечается, в среду, 6 декабря, наблюдалось усиление ветра до 25 м/с. В связи с этим произошли массовые аварийные отключения в распределительных сетях 6-10 кВ.

«Без электроснабжения осталась часть бытовых потребителей в 18 населенных пунктах Кизлярского, Карабудахкентского, Тарумовского районов и частично города Махачкалы (около 35 000 человек)», — говорится в сообщении.

В настоящее время к аварийно-восстановительным работам привлечено 38 бригад в составе 142 человек и 48 единиц техники.

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