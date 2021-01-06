Перечислены регионы с наименьшим приростом новых случаев коронавируса

В оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции перечислили регионы России с наименьшим приростом COVID-19.

Так, в Чукотском автономном округе не было выявлено ни одного нового случая заражения, незначительный прирост зафиксирован в Ненецком автономном округе и Республике Тыве.

Согласно последним данным, за весь период пандемии коронавируса в России выявили более 3,3 млн случаев COVID-19. При этом свыше 59 тыс. человек умерли, а порядка 2,5 млн пациентов выздоровели.

Россия была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

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