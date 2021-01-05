Голикова рассказала о расходах фонда помощи детям с редкими заболеваниями
Валерия Исполатова
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Вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, на что пойдут деньги из фонда помощи детям с редкими заболеваниями, передает РИА «Новости».
По ее словам, из 60 млрд рублей 47 будут потрачены на покупку лекарственных препаратов.
Около 1 млрд рублей будут использованы на обеспечение 5 тыс. детей. Еще 3 млрд рублей пойдут на покупку технических средств реабилитации для 10 тыс. детей.
Голикова добавила, что эти перечни трат будут пополняться в ходе работы фонда.
Ранее президент России Владимир Путин сообщил о создании фонда помощи детям с редкими заболеваниями.
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