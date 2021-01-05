Первая партия вакцины от COVID-19 прибудет в Панаму после 18 января

Власти Панамы ожидают прибытия первой партии вакцины от коронавируса от компаний Pfizer и BioNTech в период с 18 по 25 января. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на министра иностранных дел страны Эрика Муйнеса.

«На сегодняшний день мы договорились о дате прибытия вакцины Pfizer в период между 18 и 25 января, мы получим 40 тыс. доз», — говорится в сообщении.

Ранее Минздрав Панамы сообщил о подписании соглашения с четырьмя производителями вакцин от коронавируса о поставках в общей сложности 5,5 млн доз препаратов.

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