FDA рекомендовало не снижать дозу вакцины от COVID-19

Американский медицинский регулятор FDA рекомендует не отказываться от второй дозы вакцины от COVID-19, несмотря на сообщения о том, что даже сниженная доза может дать иммунитет. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

«До тех пор, пока производители вакцин не имеют данных и научных подтверждений изменений, мы продолжаем настоятельно рекомендовать работникам здравоохранения следовать расписанию доз, которое одобрило FDA для каждой из вакцин от COVID-19», — говорится в сообщении.

Как сообщалось, правительство США рассматривает возможность дать некоторым людям половину дозы вакцины Moderna от COVID-19, чтобы ускорить вакцинацию. Руководитель федеральной программы вакцинации Warp Speed Монсеф Слауи сказал, что власти уже обсуждали эту возможность с Moderna и FDA.

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