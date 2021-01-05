Названы главные риски 2021 года

Аналитики консалтинговой компании Eurasia Group составили рейтинг главных рисков 2021 года. Об этом говорится в сообщении на сайте компании.

Так, первое место в рейтинге занимается «разделенная Америка», где, как указывают аналитики, с приходом к власти Джо Байдена начинается эпоха, когда около половины жителей Соединенных Штатов будет считать нелегитимным каждого следующего главу государства.

Пандемия COVID-19 — второй главный риск 2021 года по версии аналитиков. Они считают, что по мере вакцинации произойдет еще большее расслоение общества на богатых и бедных.

На третьей строчке списка оказалась борьба с изменением климата, которая, по словам аналитиков, приведет к международной конкуренции.

Также в рейтинг вошли рост напряженности в взаимоотношениях между Вашингтоном и Пекином, трудности с передачей данных в международном формате, возможность глобального конфликта в цифровом пространстве, проблемы с экономикой Турции, способные привести к политическим последствиям, спад экономик стран Ближнего Востока из-за низких цен на нефть, планируемая отставка канцлера Германии Ангелы Меркель, а также политический и социальный кризис в Латинской Америке из-за пандемии и выборов в некоторых странах.

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