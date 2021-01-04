Власти Шотландии вводят полный локдаун из-за COVID-19

Первый министр Шотландии Никола Стерджен объявила о введении общенационального локдауна со вторника, 5 января. Об этом сообщает Sky News.

«Важно еще больше ограничить взаимодействие между разными домохозяйствами, чтобы остановить распространение и вернуть ситуацию под контроль, одновременно проводя вакцинацию большего числа людей», – заявила Стерджен.

По новым правилам, жители Шотландии не должны будут покидать дома без острой необходимости, и по возможности работать из дома. Кроме того, запрещаются собрания более двух человек, за исключением проживающих вместе и детей младше 11 лет, указано в сообщении.

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