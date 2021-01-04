В Гидрометцентре рассказали об экстремальных холодах в регионах России

Столбики термометров опустились до экстремальных отметок на азиатской части России в течение полумесяца, в последний раз такие температуры фиксировались в январе 2006 года. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.

«По нашим оценкам, еще пять дней температура будет ниже нормы на 10-15°C в таких густонаселенных районах, как Омская, Томская, Новосибирская, Кемеровская области, Алтайский край, юг Красноярского края», — уточнил специалист.

По его словам, в этих регионах температура достигает -40°C. Вильфанд отметил, что такой затяжной антициклон редкое явление, в последний раз такое было в январе 2006 года.

Он также добавил, что аномально холодная погода ниже нормы на семь градусов сохранится в Курганской области, в Омской области, в Приморском крае среднесуточные температуры будут на 7-10°C ниже нормы, в Ханты-Мансийском автономном округе холодная аномалия будет доходить до 15°C ниже нормы, в Алтайском крае будет -40°C и ниже. В некоторых регионах Урала также будет аномально холодная погода, там на 7°C и более ниже многолетних значений.

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