Около 200 тысяч россиян ограничены в управлении транспортом до выплаты долгов

Почти 200 тыс. россиян временно лишены права управлять автотранспортом до выплаты задолженностей. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-бюро Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

Отмечается, что по состоянию на 1 декабря 2020 года ограничено более 199 тыс. должников в пользовании специальным правом в рамках 247,1 тыс. исполнительных производств.

Согласно российскому законодательству, судебные приставы-исполнители по собственной инициативе или по заявлению взыскателя могут вынести постановления о временном ограничении на пользование должником правом на управление всеми видами транспортных средств.

В ведомстве напомнили, что пристав может вынести такое постановление в случае, если находящийся на исполнении исполнительный документ является судебным актом, либо выдан на основании судебного акта, сумма задолженности по исполнительному документу превышает 10 тыс. руб. А также должник должен быть уведомлен о задолженностях.

При этом лишить права на использование транспорта могут граждан, которые не платят алименты, а также не исполняют требования о возмещении вреда, причиненного здоровью, возмещении вреда в связи со смертью кормильца, имущественного ущерба и (или) морального вреда, причиненного преступлением.

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