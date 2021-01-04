В Москве выявили минимальное число новых случаев COVID-19 с октября
В Москве за сутки выявили 3 591 случай заболевания COVID-19. Об этом сообщает оперштаб.
Общее число выявленных случаев в Москве достигло 828 570.
При этом прирост новых случаев оказался минимальным с начала октября. Так, 8 октября в Москве было выявлено 3 323 новых случая, а 9 октября — 3 701.
Также четвертый день подряд число выписанных после лечения от коронавируса в столице превосходит число заболевших. Так, за последние сутки официально выписался 6 401 человек.
В Москве уже началась вакцинация от COVID-19. Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V».
Подробнее — на официальном сайте российской вакцины от коронавируса.
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