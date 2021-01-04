В России ужесточили правила размещения объектов детского досуга в подвалах

С 1 января текущего года в России запрещается проводить детские мероприятия в подвальных и цокольных этажах зданий, если это не предусматривается проектом. Соответствующий документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Запрет распространяется на детские развивающие центры, детские развлекательные центры, залы для проведения торжественных мероприятий и праздников, спортивные мероприятия. При этом отмечается, что исключения возможны, если это предусмотрено проектной документацией.

Постановление действует до 31 декабря 2026 года включительно.