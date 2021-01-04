Спасатели завершили поиски затонувших в Баренцевом море моряков

Поиски членов экипажа рыболовецкого судна «Онега», затонувшего в Баренцевом море 28 декабря, завершены. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс- службу Росморречфлота.

«Пострадавших и объектов поиска не обнаружено. Поисковые работы закрыты», — уточнил собеседник агентства.

Судно «Онега» с рыбаками затонуло в Баренцевом море вблизи Новой Земли Архангельской области 28 декабря. На борту находились 19 человек, двоих из них удалось спасти. Причиной затопления, по предварительным данным, стало обледенение. Также известно, что все члены экипажа — граждане России.

По факту ЧП возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности эксплуатации морского транспорта.

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